В Славянске Донецкой области за сутки выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Славянского городского совета.

"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениями на инфицирование. Результат пугающий: 19 новых больных в сутки", - написано в посте пресс-службы.

В связи с высокими показателями заболеваемости власти города призвали жителей максимально воздержаться от контактов с посторонним людьми и по возможности оставаться дома.

Ранее "Страна" цитировала слова городского головы Славянска о том, что проблемы с Covid-19 в городе только начинаются, и сегодня ситуация гораздо хуже, чем месяц назад.

Мы также сообщали, что 2 июня в Славянске усилили карантин.