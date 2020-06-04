В пятницу, 5 июня, практически всю Украину, кроме южных территорий, снова накроет дождем. По данным синоптиков, осадки будут небольшие, в Карпатах и на северо-востоке страны ожидается умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9-14 градусов, а днем прогреется до +19-24. В южных регионах местами до 25-28 градусов.

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Ранее "Страна" писала о том, что по данным синоптика, в Украину идет 30-градусное тепло.

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