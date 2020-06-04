"Укрзализныця" возобновила ЖД-сообщение с западной Украиной
В четверг, 3 июня, "Укрзализныця" отправила в первые рейсы после карантина шесть поездов дальнего следования. Все они ходят в направлении Западной Украины.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.
Возобновились следующие маршруты:
- поезд №1/2 сообщением Ивано-Франковск - Киев;
- поезд №7/8 сообщением Киев - Ивано-Франковск;
- поезд №749/750 сообщением Киев - Ивано-Франковск;
- поезд №29/30 сообщением Киев - Ужгород;
- поезд №772/771 сообщением Хмельницкий - Киев;
- поезд №98/97 сообщением Ковель - Киев.
В компании напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 продажа билетов открыта только на 50% мест в поездах.
Билеты на поезда можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах будут проводить температурный скрининг.
Сегодня "Страна" сообщала, что к Троице "Укрзализныця" пустит пять дополнительных межрегиональных поездов.
Мы также приводили требования к железнодорожным поездкам во время карантина.