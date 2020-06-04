В четверг, 3 июня, "Укрзализныця" отправила в первые рейсы после карантина шесть поездов дальнего следования. Все они ходят в направлении Западной Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.

Возобновились следующие маршруты:

поезд №1/2 сообщением Ивано-Франковск - Киев;

поезд №7/8 сообщением Киев - Ивано-Франковск;

поезд №749/750 сообщением Киев - Ивано-Франковск;

поезд №29/30 сообщением Киев - Ужгород;

поезд №772/771 сообщением Хмельницкий - Киев;

поезд №98/97 сообщением Ковель - Киев.

В компании напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 продажа билетов открыта только на 50% мест в поездах.

Билеты на поезда можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах будут проводить температурный скрининг.

Сегодня "Страна" сообщала, что к Троице "Укрзализныця" пустит пять дополнительных межрегиональных поездов.

Мы также приводили требования к железнодорожным поездкам во время карантина.