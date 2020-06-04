В Государственном бюро расследований не намерены изымать из музея Ивана Гончара картины, которые выставил там бывший президент Петр Порошенко.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов в комментарии "Украинским новостям".

"Картины арестованы и находятся на ответственном хранении в музее. Мы не видим оснований, чтобы их изымать", - сказал он.

По словам Соколова, в ГБР считают достаточным тот факт, что картины находятся в музее и не будут их изымать, чтобы не устраивать пиар-акцию для Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко вместо того, чтобы прийти на допрос в ГБР по делу о картинах открыл выставку своей коллекции этих же полотен в музее Гончара. Позже суд арестовал 42 картины, выставленные в музее.

После этого в ГБР заявили, что могут применить к экс-президенту силовой привод, если он снова не придет не допрос.

Также сообщалось, что Порошенко устроил выставку, чтобы ГБР не нагрянуло к нему домой, где висят картины за миллионы долларов.