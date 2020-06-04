Власти Турции планируют в июне восстановить международное авиасообщение, прерванное 21 марта из-за эпидемии коронавируса. В списке с 40 странами, куда возобновятся полеты, нет России, но значится Украина.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на слова министра транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.

"В июне мы планируем постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 15 странами уже удалось предварительно договориться о взаимных полетах", - сказал министр.

По словам Караисмаилоглу, с 10 июня возобновятся перелеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение июня список могут пополнить Азербайджан, Австрия, Бельгия, Беларусь, Италия, Казахстан, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Румыния, Узбекистан, Украина, ФРГ, Финляндия, Чехия, Швейцария, Япония и ряд других, но пока не Россия.

Караисмаилоглу отметил, что всем прилетающих будут тестировать на COVID-19 в аэропортах, а граждан Турции отправлять на 14-дневную домашнюю изоляцию.

Ранее "Страна" писала, что Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок своих граждан друг к другу с 1 июля.

Также мы показывали инфографику возобновления международного авиасообщения Украины.