В Украину под видом задекларированных автозапчастей хотели ввезти смартфоны, ноутбуки и другую технику. Закарпатские пограничники остановили незаконный ввоз. Стоимость контрабандных товаров составила больше 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем на 100 млн гривен", - сказано в сообщении.

Контрабандисты пытались ввезти технику через пункт пропуска Ужгород на границе со Словакией.

Во время осмотра грузовика вместо задекларированных автозапчастей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. К контрабанде причастна одна из киевских фирм-импортеров и брокерская компания.

Фото: СБУ

Ранее "Страна" писала, что Зеленский предупредил, что из-за борьбы с контрабандой украинцы могут временно остаться без кофе и хамона.

Также мы рассказывали, что в рыбном порту пограничники нашли больше полутора миллионов пачек контрабандных сигарет.

Напомним, что ранее пограничники пресекли контрабанду элитной техники. В Украину пытались незаконно ввезти четыре компьютера, 70 смартфонов iPhone, 14 ноутбуков MacBook и так далее.

Также сообщалось, что на границе с Польшей задержали партию контрабандной одежды и обуви. Почти тонна новых товаров была оформлена как гуманитарная помощь вещами, бывшими в употреблении.