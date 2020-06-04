Сегодня перед голосованием за закон о ворах в законе в Верховной Раде глава Нацполиции Игорь Клименко показал депутатам видео, на котором авторитеты обсуждают, как помешать принять законопроект.

На нем некий авторитет Сводик с женой обсуждают, как не дать провести этот закон через Раду. Этим видео возмутились представители фракций "Голоса" и "Евросолидарности", которые проголосовали против законопроекта.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, Сводик - это Сергей Сводников из Днепра, который является партнером известного авторитета Нарика.

"Нарик, как известно, был очень близок к Порошенко по теме Томоса. И, не исключено, что связи сохраняются и сейчас. Судя по голосованиям в Раде", - пишет "Политика Страны".

Напомним, президентский законопроект об уголовной ответственности для воров в законе был подготовлен и внесен как безотлагательный еще в феврале. Однако его отправили на доработку.

Документ дополнили статьей 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе.

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как новый закон сможет повлиять на криминальный ситуацию в Украине.