Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле.

"В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - говорится в обзоре, обнародованном на сайте министерства.

Согласно обзору, по итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортоориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента. Падение показателей составило:

в машиностроении - 19,7%;

в металлургии - 15,4%;

в текстильной промышленности - 13,6%;

в химической промышленности - 13%.

В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении во всех подвидах продолжили стремительное сокращение (на 35,6%) из-за снижения инвестиционной активности и сохранения действия прежних стимулирующих факторов: конкуренции со стороны импорта, нестабильных внутренних заказов.

В январе-апреле 2020 года, впервые с января-февраля 2016 года, произошло падение объемов внутренней торговли - на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года). Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка (из-за значительного падения в апреле).

Как видно из обзора, объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца.

"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май, валовая продукция с/х формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", - поясняется в обзоре. При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве обусловлено адаптацией отрасли к новым условиям: возобновилось наращивание объемов выращивания животных, а также птицы.

Однако, отмечает Минэкономики, отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор - снижение внешнего спроса из-за карантина в странах - торговых партнерах Украины.

Падение в строительной отрасли Украины в январе-апреле 2020 года составило 8,7% по сравнению с -5,5% в январе-марте-2020 и 31,8% за четыре месяца 2019-го. Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилое строительство, указывает Минэкономики.

В мае "Страна" приводила данные Государственной службы статистики, согласно которым за первые три месяца 2020 года реальный ВВП Украины упал на 1,5% по сравнению с анологичным периодом 2019 года.

Мы также приводили оценку Минэкономики за тот же период. Данные министерства несколько отличаются от цифр Госстата: согласно исследованию ведомства, в первом квартале 2020 года валовый внутренний продукт сократился на 1,2% (при прогнозе в 0,9%).