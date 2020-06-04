160 тысяч украинцев вернулись на родину из Польши за первые два месяца пандемии коронавируса. Об этом говорится в аналитическом исследовании Главного статправления Польши, основанном на анализе данных из различных официальных реестров и польской Пограничной службы, передает Укринформ.

"Количество иностранцев в Польше на конец апреля 2020 года по сравнению с февралем 2020 года сократилось на 223 тысячи, то есть на 10,1%. При этом количество граждан Украины уменьшилось на 11,5% (160 тысяч)", - говорится в исследовании.

Уточняется, что больше всего из Польши уехало белорусов (32,2%) и россиян (25,7%). По сравнению с периодом с декабря 2019 года по апрель 2020-го число официально трудоустроенных в Польше украинцев сократилось почти на 30%.

До 13 марта наблюдалась положительная динамика приезда украинцев в ​​Польшу, а после 15 марта зафиксирован резкий рост числа выезжающих из страны граждан Украины.

Количество украинцев, которые в марте-апреле выехали из Польши, значительно выше показателя снижения количества работников из Украины, официально застрахованных в Польше. Следовательно, в статуправлении делают вывод, что в первую очередь из Польши выехали украинцы, которые не были официально трудоустроены, не работали или работали по так называемым "мусорным" договорам (договор поручения и договор подряда), которые часто не предусматривают страхования работника со стороны работодателя.

По данным польского статуправления, на 31 декабря 2019 года в Польше проживало более 2 млн 106 тысяч иностранцев, из которых 1 млн 351 тысяч 418 человек (64,2%) были гражданами Украины.

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