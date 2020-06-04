Вечером в среду, 3 июня, одесские патрульные вели преследование автомобиля BMW, которым управлял 12-летний подросток.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в четверг, 4 июня.

"Экипажи патрульной полиции получили ориентировку о задержании автомобиля BMW, за рулем которого возможно находится несовершеннолетний. Около 22 часов патрульные полицейские заметили машину на улице Святослава Рихтера, которая двигалась в направлении улицы Центральный Аэропорт", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на требования остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал ПДД. Кроме того, парень создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки. Также автомобиль двигался с явными техническими неисправностями.

Патрульные преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, чтобы отвести другие транспортные средства и пешеходов. В результате во время поворота ребенок не справился с управлением, наехал на бордюр и автобиль остановился.

В полиции добавили, что за рулем BMW находился 12-летний парень, которого инспекторы отстранили от управления. На место задержания вызвали родителей, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции. Автомобиль доставили на штрафплощадку.

Напомним, в США 5-летний мальчик угнал авто родителей и поехал покупать Lamborghini с 3 долларами в кармане.

Также сообщалось, что в Ровно подросток второй раз за неделю угнал маршрутку.