Выходца из России Богдана Вечирко, который 31 мая в Миннеаполисе на тяжелом грузовике влетел в скопление протестующих, освободили из заключения, не выдвинув обвинений. Это произошло еще во вторник, 2 июня.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По закону штата Миннесота, подозреваемых могут содержать под стражей без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае с 35-летним Вечирко этот срок истек. Впрочем, расследование инцидента с его участием продолжается.

Как писала "Страна", сразу после происшествия с грузовиком мировые СМИ сообщили, что Вечирко - выходец из Украины, служивший в рядах ВСУ. 2 июня под посольством США в Киеве даже прошел митинг в его поддержку.

Однако вчера выяснилось, что Богдан приехал в США из России, когда ему было 4 года.