Выясняются подробности о 35-летнем американце украинского происхождения Богдане Вечирко из-под Миннеаполиса, который 31 мая въехал в толпу протестующих на цистерне-бензовозе. Тогда чудом никто не пострадал.

Вечирко, который оказался водителем местной грузовой компании Kenan Advantage, задержали по подозрению в нападении на толпу, но через полтора суток выпустили из тюрьмы, так как в штате Миннесоте подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений не дольше 36 часов.

Как сообщает "Голос Америки", украинцу не предъявили обвинений, но и не оправдали - расследование продолжается.

Есть видео, как машина Вечирко на полной скорости "разрезает" толпу из пяти тысяч протестующих в Миннеаполисе. Правда, видно также, что машина останавливается сама - то есть скрыться водитель не пытается.

Вечирко выпустили из тюрьмы, но не оправдали - расследование продолжается. Фото: fox9.com

Очевидцы рассказывают, что люди начали бросать под колеса машины вещи, чтобы остановить водителя. Когда тот затормозил, его вытолкали из грузовика и начали бить. Но его спасли другие протестующие, которые защитили Вечирко от самосуда. Перед заключением Вечирко был доставлен в больницу с побоями.

Трасса, по которой шли люди, была закрыта от автотранспорта. Перед въездом на мост, где шли люди, Вечирко отчаянно сигналил, сообщают очевидцы. Но никто не понял сперва, откуда идет звук.

По версии защиты Вечирко, которую описывают местные СМИ, в тот день все отказались выходить на работу, многие заправки закрылись, но он выехал на смену по просьбе босса.

Владелец заправки Лонни МакКертер (кстати, темнокожий) считает, что Богдан сделал ему одолжение, рискнув привезти бензин в район, где уже были погромы.

"Потом Богдан поехал домой – по заранее запланированному и утвержденному маршруту, который он, как водитель автоцистерны, не имел права изменять (для перевозчиков горючего не все дороги подходят, он не имеет права пользоваться Google Maps, следить за сообщениями в соцсетях). Пока Богдан ехал, власти объявили о перекрытии дорог, однако не поставили никаких физических барьеров. Богдан, ничего не подозревая, въехал в толпу, и, когда понял, что на трассе люди, стал сигналить и остановился", - сообщает сайт русскоязычный американский сайт rubic.us.

В толпе его побили, сняли с него футболку, и, как он утверждает, украли его кошелек и телефон, с которого стали звонить и угрожать беременной жене.

Вечирко побили в толпе, которую он чуть не раздавил грузовиком

В то же время следователи не исключают, что он мог и специально въехать в толпу (Вечирко - поклонник республиканской партии и Трампа, которым трижды жертвовал по сто долларов).

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил "Голосу Америки", что в начале расследования действия Вечирко выглядели как намеренные.

"Но может оказаться, что это случилось не нарочно", - добавил Харрингтон.

Информация о том, что Вечирко - родом из Винницы и служил в украинской армии на Донбассе, не подтвердилась. Его перепутали с полным тезкой, внешне похожем парнем, служившем в АТО, профиль которого исчез из Facebook после инцидента с американским Вечирко.

Оказалось, что Вечирко из-под Миннеаполиса на самом деле родился в Червонограде Львовской области, в евангелистской семье, откуда родители увезли его в США еще в 5 лет.

"По этой линии, в статусе религиозных беженцев семье Вечирко удалось эмигрировать 30 лет назад, перед развалом Союза. Они пятидесятники. У Богдана есть еще семь братьев и сестер. Сам он посещал американскую баптистскую церковь. Те, кто его знает, говорят, что нормальный парень, трудолюбивый, порядочный. Правда, был с ним и инцидент - якобы поднимал руку на жену Людмилу. Это было лет восемь назад, она звонила на 911 и заявляла о домашнем насилии, за что Богдана даже осудили по статье "Хулиганство" (наказали его месяцем общественных работ). Это все есть на официальном сайте криминала. Людмила сейчас на восьмом месяце беременности и боится мести протестующих, ей даже пришлось переехать". Ведь многие считают его террористом, который въехал в людей", - рассказал нам украинец Владимир из украинской общины Миннесоты, который попросил об анонимности.

Сама Людмила в комментарии Rubic заявила, что у них "прекрасные отношения, мы были счастливы". Женщина родом из Приднестровья, окончила в Америке колледж как работник скорой помощи, но по специальности не работала.

Вечирко с женой Людмилой. Фото: rubic.us

Кстати, выяснилось, что Вечирко не так давно летал в Украину.

"Его друзья говорят, что два года назад он ездил в Одессу", - говорит Владимир.