Лето - сезон кабачков. Этот простой и диетический продукт - в 100 грамм всего 24 ккал. В кабачках содержатся витамины А, В1, В2, С, РР, а также микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, медь, фосфор и натрий. Овощ богат клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. Он обладает мягким мочегонным действием, способствует снижению холестерина в крови, выводит соль из организма, практически не вызывает аллергию. Его рекомендуют употреблять гипертоникам, тем, кто имеет проблемы с суставами. А вот тем, кто болеет гастритом и почечными заболеваниями от употребления кабачков, особенно в сыром виде, лучше отказаться.

Кабачок универсальный продукт. Из него готовят супы, салаты, запекают, фаршируют и даже варят варенье и выпекают десерты. Собрали пять оригинальных рецептов.

1. Суп из кабачков

Автор кулинарного блога treskablog Дарья Дорошкевич в своем Instagram поделилась рецептом кабачкового супа, который подойдет и вегетарианцам.

Ингредиенты (на 4 порции)

два кабачка, натертых на терке

политра куриного или овощного бульона

100 мл сливок 10%-ной жирности

3 средних картофелины, нарезанных кубиками

половинка мелконарезанного репчатого лука

2 рубленных зубчика чеснока

3 веточки тимьяна

4 ломтика белого хлеба

20 г сливочного масла

1 ст.ложка оливкового масла extra virgin

соль

черный перец

Шаг 1. Хлеб нарежьте брусочками, подрумяньте в духовке (10-12 минут).

Шаг 2. В кастрюле с толстыми стенками разогрейте оливковое и сливочное мало. Добавьте лук, чеснок и пассеруйте около 5 минут на среднем огне. Добавьте веточки тимьяна, картофель, долейте 100-150 мл воды и тушите около 10 минут - до готовности картофеля. Затем добавьте кабачок, посолите, долейте бульон и готовьте еще 10 минут.

Шаг 3. Вытащите веточки тимьяна. Перелейте суп в блендер и измельчите до состояния пюре.

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Шаг 4. Перелейте суп в кастрюлю, добавьте сливки. На среднем огне доведите до появления первых пузырьков и выключайте. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом, поперчив и украсив сухариками.

Суп из кабачков. Фото: treskablog/Instagram

2. Летний салат из свежих кабачков

Food-блогер Андрей Рудьков (Энди шеф) опубликовал рецепт простого и необычного салата из свежих кабачков с минимумом ингредиентов.

Ингредиенты

Кабачок 1 шт

Чили 2 шт

Лайм 1 шт

Оливковое масло 2-4 ст л

Горчица 1 ст л

Базилик 2-3 веточки

Шаг 1. Очистить кабачки от кожуры. Нарезать тонкими пластинками овощерезкой по всей длине. Смешать в тарелке с мелконарезанным чили (чтобы блюдо было менее острым. можно предварительно удалить семена).

Шаг 2. Приготовить заправку. В банке нужно смешать сок лайма, вдвое больше оливкового масла, горчицу. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните около двух минут, чтобы получилась однородная эмульсия.

Шаг 3. Полейте заправкой кабачки и подавайте к столу.

Салат из кабачков. Фото: andychef.ru

3. Кабачки в панировке

Кулинарный эксперт и победитель одного из сезонов проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом кабачков в панировке.

Ингредиенты

Кабачок 2 шт

Панировочные сухари 100 гр

Сыр твердый 50 гр

Яйцо 1 шт

Мука 100 гр

Щепотка сухого укропа

Сок половины лимона

Растительное масло для жарки

Шаг 1. Нарежьте кабачки брусочками, как нагетсы.

Шаг 2. Смешайте желток яйца и 20 мл воды. Отдельно смешайте натертый сыр и сухари.

Шаг 3. Обмакните кабачки сначала в муке, затем в яйце, затем в смеси сыра и сухарей.

Шаг 4. Обжарьте кабачки на разогретой сковороде с двух сторон.

Шаг 5. При подаче посыпьте сухим укропом, полейте соком лимона.

Кабачки в панировке. Фото: klopotenko.com

4. Малосольные кабачки

Еще одно вкусное и несложное блюдо - малосольные кабачки. Такой рецепт предлагает сайт 1000 menu.

Ингредиенты

Кабачки 1 кг

Чеснок 2 зубчика

Укроп, петрушка по 2 гр

Вода 1 л

Соль 2 ст л

Сахар 1,5 ст л

Лавровый лист 2 шт

Тмин, гвоздика, кориандр, черный перец - по вкусу

Шаг 1. Приготовьте рассол. В воду добавьте соль, сахар, немного подогрейте и досыпьте пряности и лавровый лист.

Шаг 2. Измельчите зелень и положите на дно посуды, где вы будете солить кабачки. Добавьте туда рубленный чеснок.

Шаг 3. Слайсером нарежьте кабачки на тонкие полоски. Выложите их на зелень и залейте охлажденным до комнатной температуры рассолом.

Шаг 4. Оставьте кабачки на 6-8 часов в теплом месте. После этого их можно есть. Малосольные кабачки могут храниться в холодильнике до четырех дней.

Малосольные кабачки. Фото: 1000.menu

5. Оладьи из кабачков

Телеведущая и кулинарный эксперт Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить оладьи из кабачков.

Ингредиенты

Кабачки 2 шт

Сыр бри 150 гр

Яйцо 1 шт

Вяленые помидоры в масле 6 шт

Мука 4 ст л

Сухие прованские травы

Растительное масло для жарки

Соль, перец п овкусу

Шаг 1. Натереть кабачки вместе с кожурой на крупной терке. Сформировать оладушки и поджарить на разогретой сковороде с каждой стороны по полторы-две минуты.

Шаг 2. Разогреть духовку. Выстелить противень бумагой для выпечки. Выложить оладушки, а сверху посыпать нарезанным сыром и помидорами.

Шаг 3. Спустя 2-3 минуты, как только сыр поплыл, можно доставать и подавать к столу горячими.