Лето - сезон кабачков. Этот простой и диетический продукт - в 100 грамм всего 24 ккал. В кабачках содержатся витамины А, В1, В2, С, РР, а также микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, медь, фосфор и натрий. Овощ богат клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. Он обладает мягким мочегонным действием, способствует снижению холестерина в крови, выводит соль из организма, практически не вызывает аллергию. Его рекомендуют употреблять гипертоникам, тем, кто имеет проблемы с суставами. А вот тем, кто болеет гастритом и почечными заболеваниями от употребления кабачков, особенно в сыром виде, лучше отказаться.
Кабачок универсальный продукт. Из него готовят супы, салаты, запекают, фаршируют и даже варят варенье и выпекают десерты. Собрали пять оригинальных рецептов.
1. Суп из кабачков
Автор кулинарного блога treskablog Дарья Дорошкевич в своем Instagram поделилась рецептом кабачкового супа, который подойдет и вегетарианцам.
Ингредиенты (на 4 порции)
- два кабачка, натертых на терке
- политра куриного или овощного бульона
- 100 мл сливок 10%-ной жирности
- 3 средних картофелины, нарезанных кубиками
- половинка мелконарезанного репчатого лука
- 2 рубленных зубчика чеснока
- 3 веточки тимьяна
- 4 ломтика белого хлеба
- 20 г сливочного масла
- 1 ст.ложка оливкового масла extra virgin
- соль
- черный перец
Шаг 1. Хлеб нарежьте брусочками, подрумяньте в духовке (10-12 минут).
Шаг 2. В кастрюле с толстыми стенками разогрейте оливковое и сливочное мало. Добавьте лук, чеснок и пассеруйте около 5 минут на среднем огне. Добавьте веточки тимьяна, картофель, долейте 100-150 мл воды и тушите около 10 минут - до готовности картофеля. Затем добавьте кабачок, посолите, долейте бульон и готовьте еще 10 минут.
Шаг 3. Вытащите веточки тимьяна. Перелейте суп в блендер и измельчите до состояния пюре.
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Шаг 4. Перелейте суп в кастрюлю, добавьте сливки. На среднем огне доведите до появления первых пузырьков и выключайте. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом, поперчив и украсив сухариками.
Суп из кабачков. Фото: treskablog/Instagram
2. Летний салат из свежих кабачков
Food-блогер Андрей Рудьков (Энди шеф) опубликовал рецепт простого и необычного салата из свежих кабачков с минимумом ингредиентов.
Ингредиенты
- Кабачок 1 шт
- Чили 2 шт
- Лайм 1 шт
- Оливковое масло 2-4 ст л
- Горчица 1 ст л
- Базилик 2-3 веточки
Шаг 1. Очистить кабачки от кожуры. Нарезать тонкими пластинками овощерезкой по всей длине. Смешать в тарелке с мелконарезанным чили (чтобы блюдо было менее острым. можно предварительно удалить семена).
Шаг 2. Приготовить заправку. В банке нужно смешать сок лайма, вдвое больше оливкового масла, горчицу. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните около двух минут, чтобы получилась однородная эмульсия.
Шаг 3. Полейте заправкой кабачки и подавайте к столу.
Салат из кабачков. Фото: andychef.ru
3. Кабачки в панировке
Кулинарный эксперт и победитель одного из сезонов проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом кабачков в панировке.
Ингредиенты
- Кабачок 2 шт
- Панировочные сухари 100 гр
- Сыр твердый 50 гр
- Яйцо 1 шт
- Мука 100 гр
- Щепотка сухого укропа
- Сок половины лимона
- Растительное масло для жарки
Шаг 1. Нарежьте кабачки брусочками, как нагетсы.
Шаг 2. Смешайте желток яйца и 20 мл воды. Отдельно смешайте натертый сыр и сухари.
Шаг 3. Обмакните кабачки сначала в муке, затем в яйце, затем в смеси сыра и сухарей.
Шаг 4. Обжарьте кабачки на разогретой сковороде с двух сторон.
Шаг 5. При подаче посыпьте сухим укропом, полейте соком лимона.
Кабачки в панировке. Фото: klopotenko.com
4. Малосольные кабачки
Еще одно вкусное и несложное блюдо - малосольные кабачки. Такой рецепт предлагает сайт 1000 menu.
Ингредиенты
- Кабачки 1 кг
- Чеснок 2 зубчика
- Укроп, петрушка по 2 гр
- Вода 1 л
- Соль 2 ст л
- Сахар 1,5 ст л
- Лавровый лист 2 шт
- Тмин, гвоздика, кориандр, черный перец - по вкусу
Шаг 1. Приготовьте рассол. В воду добавьте соль, сахар, немного подогрейте и досыпьте пряности и лавровый лист.
Шаг 2. Измельчите зелень и положите на дно посуды, где вы будете солить кабачки. Добавьте туда рубленный чеснок.
Шаг 3. Слайсером нарежьте кабачки на тонкие полоски. Выложите их на зелень и залейте охлажденным до комнатной температуры рассолом.
Шаг 4. Оставьте кабачки на 6-8 часов в теплом месте. После этого их можно есть. Малосольные кабачки могут храниться в холодильнике до четырех дней.
Малосольные кабачки. Фото: 1000.menu
5. Оладьи из кабачков
Телеведущая и кулинарный эксперт Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить оладьи из кабачков.
Ингредиенты
- Кабачки 2 шт
- Сыр бри 150 гр
- Яйцо 1 шт
- Вяленые помидоры в масле 6 шт
- Мука 4 ст л
- Сухие прованские травы
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец п овкусу
Шаг 1. Натереть кабачки вместе с кожурой на крупной терке. Сформировать оладушки и поджарить на разогретой сковороде с каждой стороны по полторы-две минуты.
Шаг 2. Разогреть духовку. Выстелить противень бумагой для выпечки. Выложить оладушки, а сверху посыпать нарезанным сыром и помидорами.
Шаг 3. Спустя 2-3 минуты, как только сыр поплыл, можно доставать и подавать к столу горячими.