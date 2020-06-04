Стало известно, как будут оплачивать штрафы, зафиксированные камерами, водители "евроблях"
Хозяева машин с иностранной регистрацией, которые сегодня утром протестовали под Кабмином, не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства, зафиксированные камерами автоматической фиксации правонарушений. Вместо этого информация о штрафах будет передаваться в Госпогранслужбу.
Об этом "Украинским новостям" сообщили в патрульной полиции.
"Информация о штрафах ("евроблях") будет передаваться сотрудникам пограничной службы и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу", - сказали в ведомстве.
Также в патрульной полиции отметили, что пока такие водители не оплатят штрафы, они не смогут покинуть пределы Украины.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что таким водителям штрафы за превышение установленные на основе автоматической фиксации, по месту жительства не приходят.
Напомним, сегодня полиция и Нацгвардия взяли центр Киева под усиленную охрану из-за акции протеста евробляхеров под Кабинетом министров.
Также мы писали, что в МВД запустили мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.