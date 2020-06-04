Хозяева машин с иностранной регистрацией, которые сегодня утром протестовали под Кабмином, не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства, зафиксированные камерами автоматической фиксации правонарушений. Вместо этого информация о штрафах будет передаваться в Госпогранслужбу.

Об этом "Украинским новостям" сообщили в патрульной полиции.

"Информация о штрафах ("евроблях") будет передаваться сотрудникам пограничной службы и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу", - сказали в ведомстве.

Также в патрульной полиции отметили, что пока такие водители не оплатят штрафы, они не смогут покинуть пределы Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что таким водителям штрафы за превышение установленные на основе автоматической фиксации, по месту жительства не приходят.

Напомним, сегодня полиция и Нацгвардия взяли центр Киева под усиленную охрану из-за акции протеста евробляхеров под Кабинетом министров.

Также мы писали, что в МВД запустили мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.