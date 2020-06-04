Запорожский суд решает вопрос об избрании меры пресечения жительнице города, устроившей в своей квартире нелегальный детский сад, в котором умер ребенок. В суд направлено ходатайство о взятии женщины под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Запорожье в доме на улице Авраменко, в трехкомнатной квартире 51-летняя женщина устроила подпольный детсад. 29 мая около 10:45 на адрес нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи. Врачи приехали на вызов и констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.

Установлено, что незадолго до этого, около 9:00 утра мать девочки привела ее в домашний садик и оставила на попечение хозяйки. Также досудебное следствие выяснило, что у последней не было разрешительных документов на подобную деятельность, Она давала объявления о своих услугах на известной интернет-площадке.

По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Изъятая ​​видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к совершению особо тяжкого умышленного преступления. Сегодня следователи ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вручили женщине уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по п.2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник следственного управления Олег Григоров.

ЧП случаются и в легальных детских садах. Как писала "Страна", в одном из садиков Киева ребенка ударило током на занятии физкультурой. Малыша пришлось госпитализировать.

Также мы публиковали правила посещения детских садов в условиях эпидемии коронавируса.