В Краматорске патрульные полицейские спасали жизнь женщине, которая воткнула себе в шею нож и истекала кровью. Правоохранители 20 минут до приезда медиков останавливали кровотечение и успокаивали детей раненой. Об этом на своей странице в соцсети написал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня, 4 июня, около трех часов экипаж патрульных получил нетипичный вызов: 36-летняя заявительница сообщила, что у нее приступ страха и она хочет помощи полиции", - написал Геращенко.

По его словам, когда на место ЧП прибыли два экипажа патрульных,а также экипаж роты тактико-оперативного реагирования, то женщина не захотела открыть им двери и общалась с правоохранителями через окно. Она выглядела крайне расстроенной и оказалось, что вместе с ней дома находились ее дети: 16-летняя дочь и 4-летний сын.

"Через 15 минут полицейские услышали сильный крик. Увидев в руках матери нож, как потом рассказала дочь, она сразу побежала открывать дверь. Пройдя в помещение, на полу кухни патрульные увидели заявительницу без сознания, с ножом по рукоятку в горле. Женщина истекала кровью. Счет пошел на минуты, поэтому полицейские распределили задачи: успокоить детей, вызвать скорую и самое главное - спасти пострадавшую", - рассказал замминистра.

Полицейские зафиксировав голову пострадавшей с помощью повязки и прижали сосуд пальцами, таким образом временно остановив кровотечение.

"Так держали до приезда медиков. После - врачи госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение", - добавил Геращенко.

Однако, несмотря на все усилия правоохранителей, раненая женщина позже скончалась в больнице. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Краматорска и Славянска.

"После сложной операции женщина умерла в больнице ... Выражаем глубокие соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

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