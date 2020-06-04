В праздничные дни к услугам пассажиров будут дополнительные поезда. Фото: Facebook/ Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" запустит ко дню Святой Троицы несколько дополнительных региональных пассажирских поездов. Они будут курсировать с 5 по 9 июня.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба компании. 

На указанный период назначено ежедневное курсирование следующих региональных поездов:

  • №864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;
  • №884 / 883 сообщением Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;
  • №888 / 887 сообщением Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
  • №896 / 895 сообщением Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;
  • №880 / 882 сообщением Киев-Волынский - Славутич - Фастов (будет курсировать 8 июня).

Билеты на перечисленные поезда будут реализовывать только на 50% мест.

В "Укрзализныце" также напомнили, что на вокзалах, платформах и в поездах можно находиться только в защитных масках. Желательно стараться пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. А в случае появления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Скриншот из Facebook Укрзализныци

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июня в Украине открыта продажа билетов в плацкартные вагоны, которые запустили в составе пассажирских поездов дальнего следования. Однако билеты продаются только на половину мест.

Мы также рассказывали о требованиях к железнодорожным поездкам во время карантина.

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