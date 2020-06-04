"Укрзализныця" запустит ко дню Святой Троицы несколько дополнительных региональных пассажирских поездов. Они будут курсировать с 5 по 9 июня.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба компании.

На указанный период назначено ежедневное курсирование следующих региональных поездов:

№864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884 / 883 сообщением Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№888 / 887 сообщением Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896 / 895 сообщением Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№880 / 882 сообщением Киев-Волынский - Славутич - Фастов (будет курсировать 8 июня).

Билеты на перечисленные поезда будут реализовывать только на 50% мест.

В "Укрзализныце" также напомнили, что на вокзалах, платформах и в поездах можно находиться только в защитных масках. Желательно стараться пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. А в случае появления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июня в Украине открыта продажа билетов в плацкартные вагоны, которые запустили в составе пассажирских поездов дальнего следования. Однако билеты продаются только на половину мест.

Мы также рассказывали о требованиях к железнодорожным поездкам во время карантина.