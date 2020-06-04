"Слуги народа" хотят оставить депутатов без длинного обеденного перерыва
Заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко предлагает коллегам отменить длинный обеденный перерыв во время заседаний Рады. По его словам, депутаты могут работать в зале заседаний с 10:00 до 15:00 с получасовым перерывом и не собираться вечером.
Сообщение с предложением Корниенко из депутатского чата цитирует Telegram-канал "Политика Страны".
"Уважаемые коллеги, народные депутаты Украины! У нас есть уникальная возможность сделать наконец самую главную реформу - реформу расписания заседаний Верховной Рады. Как вы догадываетесь, такой график нам достался в наследство еще со времен ВР УССР, когда депутату надо было много отдыхать в обед, читая книги и периодику. Сейчас времена другие, и Рада другая. Почему бы нам не изменить и эту красивую, но уже устаревшую традицию с "большим перерывом в обед", - написал Корниенко.
Он заявил, что, по его данным, многим понравился наш временный график парламента, в соответствии с которым нардепы работали до 15:00, но без большого перерыва в обед. Таким образом народным избранникам, по мнению Корниенко, удается разгрузить вторую половину дня и мобилизоваться к активной работе в первую.
"Мы с Павлом Фроловым подготовили проект законопроекта по изменениям в Регламент, как такой график реализовать на постоянной основе. Если коротко: вторник, среда, четверг - работаем 10:00-15:00, перерыв 12:00-12:30. В пятницу - до 14:30, потом 1,5 часа на запросы и "Разное". Это позволяет сохранить общее количество часов в неделю", - написал Корниенко.
По его словам, такой график позволит назначать Комитеты на вторник и четверг. Что поможет решить проблему "ходить не на свои комитеты, чтобы докладывать свои законопроекты".
"Есть поддержка всех фракций. Есть поддержка руководства Верховной Рады. Если есть категоричные замечания - напишите к вечеру Павлу Фролову. Завтра будем в зале собирать подписи. Решим это вместе", - подытожил Корниенко.
Напомним, на заседании во вторник, 2 июня, депутаты Верховной Рады проголосовали за изменение графика работы парламента на текущую неделю. Они решили, что во вторник и четверг будут проходить только утренние пленарные заседания - до 15:00, без вечерних заседаний.
Также мы писали, что Рада на заседании 4 июня назначила Ткаченко министром культуры и Стефанишину - вице-премьером.