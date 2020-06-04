Заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко предлагает коллегам отменить длинный обеденный перерыв во время заседаний Рады. По его словам, депутаты могут работать в зале заседаний с 10:00 до 15:00 с получасовым перерывом и не собираться вечером.

Сообщение с предложением Корниенко из депутатского чата цитирует Telegram-канал "Политика Страны".

"Уважаемые коллеги, народные депутаты Украины! У нас есть уникальная возможность сделать наконец самую главную реформу - реформу расписания заседаний Верховной Рады. Как вы догадываетесь, такой график нам достался в наследство еще со времен ВР УССР, когда депутату надо было много отдыхать в обед, читая книги и периодику. Сейчас времена другие, и Рада другая. Почему бы нам не изменить и эту красивую, но уже устаревшую традицию с "большим перерывом в обед", - написал Корниенко.

Он заявил, что, по его данным, многим понравился наш временный график парламента, в соответствии с которым нардепы работали до 15:00, но без большого перерыва в обед. Таким образом народным избранникам, по мнению Корниенко, удается разгрузить вторую половину дня и мобилизоваться к активной работе в первую.

"Мы с Павлом Фроловым подготовили проект законопроекта по изменениям в Регламент, как такой график реализовать на постоянной основе. Если коротко: вторник, среда, четверг - работаем 10:00-15:00, перерыв 12:00-12:30. В пятницу - до 14:30, потом 1,5 часа на запросы и "Разное". Это позволяет сохранить общее количество часов в неделю", - написал Корниенко.

По его словам, такой график позволит назначать Комитеты на вторник и четверг. Что поможет решить проблему "ходить не на свои комитеты, чтобы докладывать свои законопроекты".

"Есть поддержка всех фракций. Есть поддержка руководства Верховной Рады. Если есть категоричные замечания - напишите к вечеру Павлу Фролову. Завтра будем в зале собирать подписи. Решим это вместе", - подытожил Корниенко.

Напомним, на заседании во вторник, 2 июня, депутаты Верховной Рады проголосовали за изменение графика работы парламента на текущую неделю. Они решили, что во вторник и четверг будут проходить только утренние пленарные заседания - до 15:00, без вечерних заседаний.

Также мы писали, что Рада на заседании 4 июня назначила Ткаченко министром культуры и Стефанишину - вице-премьером.