Как будут работать рестораны с 5 июня. Фото: Pixabay

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали новые правила работы ресторанов и кафе в условиях ослабления карантина, которое состоится 5 июня. 

Документ опубликован на сайте ведомства в четверг, 4 июня. 

В постановлении Минздрав указал на следующие правила:

  • обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается;
  • на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
  • возле мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдались расстояния не менее 1,5 метра;
  • расстояние не менее чем 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);
  • меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
  • выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
  • приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

На период карантина в заведениях общепита будет запрещено:

  • самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана;
  • функционирование детских комнат;
  • проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек;
  • приготовление пищи на открытых кухнях;
  • функционирование зон самообслуживания;
  • ожидание в очереди (в том числе и в санузлы) в помещениях ресторана.

Администрация заведения должна обеспечить:

  • постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;
  • влажная уборка производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;
  • централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.

Посетители должны соблюдать следующие правила:

  • обработать руки антисептиком перед входом на территорию заведения;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время сидеть за столом можно без маски.

Напомним, вчера Кабмин разрешил полноценную работу ресторанов с 5 июня.

Как сообщалось, в Украине возобновили работу 69% ресторанов, а количество вакансий с апреля увеличилось на 30%.

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