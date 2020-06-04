Предмет "Основы христианской этики" введут в школах Львовской области в следующем учебном году. Такое решение принято, согласно приказу департамента образования и науки. Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

"Следовательно, учреждения общего среднего образования области должны предусмотреть в планах образовательных программ на 2020-2021 учебные годы курс "Основы христианской этики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в школах могут открыть кружки духовно-нравственной направленности, а учреждения дошкольного образования - парциальные программы по духовно-нравственному воспитанию детей.

"Учебное заведение должно способствовать профессиональной подготовке и повышению квалификации учителей курса "Основы христианской этики", учителей начальных классов, которые будут преподавать этот курс, путем обучения во Львовском областном институте последипломного педагогического образования, а родителей и детей информировать об особенностях его изучения", - добавили в обладминистрации.

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