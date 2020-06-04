Президент Владимир Зеленский намерен поставить задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранных туристов, приезжающих в Украину.

Как сообщает Офис президента, об этом глава государства сказал на встрече с представителями туристической отрасли, которая прошла в Каменец-Подольской крепости (Хмельницкая область).

По мнению Зеленского, совсем отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - сказал президент.

По оценкам туроператоров, каждый иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Глава государства призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов посетить уникальные места в нашей стране.

"Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западном туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?" - спросил он.

Зеленский также отметил, что сейчас из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

Президент предложил определить в каждой области Украины "туристический магнит" - объект, который могли бы развивать власть и бизнес, чтобы привлечь туристов.

"Моя логика была проста: сделать историю "магнитов" в каждой области. Где-то стоит недостроенное, где надо заново построить. Это ваш бизнес. Мы заинтересованы, чтобы он развивался и наполнял бюджет", - пояснил глава государства.

Его собеседники сказали, что сегодня открылось беспрецедентное окно возможностей для развития туризма. Но времени для этого мало. В ответ Зеленский предложил определить конкретные шаги, которые можно быстро сделать для стремительного увеличения туристической привлекательности Украины.

Работники сферы туризма признали, что в нашей стране мало хороших гостиниц, и целесообразно было бы ввести целевые льготные кредиты под строительство гостиниц. Также поднималась тема введения льготной ставки НДС для туристической отрасли.

Глава государства выступил за разработку концепции развития туристической отрасли Украины.

Как сообщала "Страна", перед встречей с представителями туристической отрасли Зеленский выстрелил из лука по мишени в тире.

Также в Каменце-Подольском он съел, по его признанию, самую вкусную юшку в своей жизни.