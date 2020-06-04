Глава МВД Арсен Аваков заявил, что во всех полициях мира бывают случи пыток и бесчеловечного обращения, но важно их не скрывать и наказывать виновных.

Об этом он заявил во время совещания по вопросу противодействия пыткам правоохранителей в Офисе генпрокурора, передает корреспондент "Страны".

"Сегодня одним из самых резонансных есть позорный случай в Кагарлицком отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентичны. Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР.

К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона", - заявил Аваков.

По его словам, штат Кагарлицкого отдела полиции расформировали, 60 полицейских вывели за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции.

Аваков отметил, что во всех подразделения полиции будет работать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц. Она будет называться "Сustody Records". Этот механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7.

Как сообщил министр, сейчас проходит апробация этого пилотного проекта в полиции Кировоградской области. По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции страны необходимо более 20 млн евро.

Напомним, ранее в ходе совещания стало известно, что из Кагарлыкского райотдела полиции, где насиловали и пытали людей, уволили всех сотрудников.

Также мы писали, что в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.