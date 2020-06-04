Киев, где за сутки минувшие сутки зафиксировали 77 новых случаев коронавируса, не готов к следующему этапу смягчения ограничений. Столица переходит к адаптивному карантину.

Об этом 4 июня со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана пишет РБК-Украина.

"В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться", - сказал Рубан.

По его словам, текущие ограничения, вероятно, продлятся в столице до конца недели. Впрочем, окончательное решение о смягчении карантина утром 5 июня примет городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Завтра будет принято решение. Согласно постановлению Кабмина (об открытии ресторанов и кафе - Ред.), будет рассмотрено внедрение этих новых этапов смягчения карантинных мер. В связи с той ситуацией, которую мы наблюдаем сегодня - вывод о дальнейшем переходе (к смягчению карантина - Ред.) сделан не будет, я думаю. Нет для этого оснований. Объективно завтра нельзя будет принять решение, нет данных", - сказал Олег Рубан.

Он сообщил, что Киев фактически переходит к адаптивному карантину, когда региональная комиссия ТЭБ и ЧС может сама принимать решение касательно ослабления или усиления ограничений в зависимости от эпидситуации.

Напомним, 3 июня на заседании Кабмин поддержал переход к новому этапу снятия карантинных ограничений, в рамках которого с 5-го числа должны в полную силу заработать рестораны, храмы, самолеты.

О том, что в Киеве это может не случиться с заявленного числа уже говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали, что после сегодняшнего антирекорда по числу новых зараженных Covid-19 за сутки глава Минздрава Степанов анонсировал ужесточение карантина в Украине, если число случаев коронавируса будет быстро расти.