В Греции, открывающейся для туристов некоторых стран с 15 июня, готовы бесплатно лечить гостей страны, у которых во время отдыха будет обнаружен коронавирус. Также власти оплатят им проживание. Но обратный билет в случае переноса рейса таким отдыхающим придется покупать за свой счет.

Об этом сообщил в интервью ТАСС управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

Харитидис отметил, что для лечения за деньги греческого бюджета туристу не нужно покупать специальную страховку.

В случае недомогания больного заберут в больницу. Правда, пока непонятно, будут ли вводить карантин для отелей, где выявят зараженных.

"Предполагалось, что члены семьи заболевшего будут перемещены в карантинный отель, где у них будут взяты анализы. Если у них будут положительные результаты, то их тоже направят в больницу, если отрицательные - вернут обратно в гостиницу. Но сейчас говорят, что, скорее всего, будут делать по-другому: их будут перемещать просто в другой номер отеля, и они будут находиться на карантине в том же самом отеле", - рассказал Харитидис.

Если прилетевший турист задержится в Греции из-за болезни дольше положенного срока, то повторное бронирование билета будет лежать на нем.

"Государство оплачивать это не будет. Его билет сгорит, и надо будет его поменять. А лечение и проживание берет на себя греческое государство", - отметил представитель турфирмы.

По его словам, в гостиницах постояльцам предложат шведский стол. Только блюда разместят за плексигласом, и нельзя будет самим брать еду. Порции будет раскладывать специальный сотрудник.

Что касается системы All inclusive (все включено), то сейчас туристам запретили брать самим разливные напитки - их тоже будут подавать. При этом можно будет самостоятельно выбирать напитки в бутылках.

Как сообщала "Страна", с середины июня власти Греции ждут туристов из 20 стран. Украины в списке этих стран нет.

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