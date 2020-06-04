Решение Печерского суда Киева о принудительном приводе экс-президента Петра Порошенко на допрос в ГБР незаконное, так как судебное заседание состоялось без его участия. Адвокаты будут оспаривать это решение.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

"Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся", - написал адвокат.

Также Головань заявил, что будет оспаривать решение Печерского суда в Апелляционном суде.

Напомним, ранее стало известно, что Печерский райсуд решил удовлетворить ходатайство ГБР о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля. Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.

Вчера адвокат бывшего президента заявил, что он не придет на допрос в ГБР по делу о "пленках Байдена".