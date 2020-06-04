Президента Украины Владимира Зеленскогой накормили грибным супом в Каменец-Подольском, поездка в который была запланирована в ходе визита в Хмельницкую область. Своими впечатлениями о местной кухне глава государства поделился в соцсети, опубликовав фото с тарелкой грибной юшки.

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском - это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" - написал в Инстаграм Зеленский.

Фото: instagram.com

Напомним, ранее президент рассказал, что на завтрак он предпочитает яичницу и является кофеманом.

Также во время поездки в Хмельницкую область Зеленский выпил кофе внутри закрытого на карантин кафе. В МВД его пригрозили оштрафовать, а главный санврач страны заявил, что президент не нарушал карантин, а инспектировал кафе.