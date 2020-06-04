Генпрокурор Ирина Венедиктова не поддерживает идею отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова в связи с ситуацией с пытками в Кагарлыкском отделе полиции.

Это она дала понять, общаясь с журналистами после совещания о пытках в правоохранительных органах, передает корреспондент "Страны".

"Я не политик и обращаю внимание на то, что я не политик. Понимаете, что если мы будем таким образом подходить... У нас сегодня была очень хорошая реализация касаемо прокурора. Он взял на огромную сумму взятку. И что тогда - ставить таким образом вопрос: если Генинспекция прокуратуры поймала прокурора на огромной взятке, то есть мы выполнили свою работу, то что – отправлять в отставку генпрокурора? Это все политические заявления. Руководитель правоохранительного органа должен делать свою работу по организации, выявлению этого. А политические заявления я не буду делать по этому поводу", - сказала Венедиктова.

Напомним, 2 июня депутаты Верховной Рады начали собирать подписи, чтобы отправить Авакова в отставку.

Сам глава МВД, комментируя эту ситуацию, заявил, что всегда кому-то что-то не нравится.