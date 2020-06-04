На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины. За него проголосовал 291 из 302 народных депутатов.

Так, количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.

Согласно законопроекту, на флоте количество званий увеличится с трех до четырех: контр-адмирал станет коммодором, вице-адмирал станет контр-адмиралом, адмирал - вице-адмиралом. При этом появляется высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии.

Напомним, сегодня состоялось очередное заседания парламента. Рада назначила нового министра культуры и вице-премьера. Ими стали нардеп от "Слуги народа" Александра Ткаченко и советник юридической компани Ольга Стефанишина.

Кроме того, Рада ввела уголовную ответственность для воров в законе. Во время голосования за законопроект в парламенте присутствовало все руководство МВД, включая главу Арсена Авакова и его зама Антона Геращенко.

Также сегодня Рада отправила в доработку программу правительства Шмыгаля.