В Министерстве образования и науки отреагировали на приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации от 3 июня 2020 №102 "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации". В ведомстве заявили, что документ является недействительным и не подлежащим исполнению.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба МОН.

В министерстве пояснили, что согласно требованиям законодательства этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции Украины. А нормативно-правовые акты могут быть направлены для исполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования.

В МОН привели три обоснования незаконности отмены ГИА.

Акт регистрируется государством после проведения правовой экспертизы, цель которой - проверить его на соответствие актам высшей юридической силы (Конституции, законам Украины, актам президента и правительства, приказам министерств и т.п.). В случае отсутствия регистрации акта он считается не вступившим в силу и не может быть применен. При направлении на исполнение и опубликование акта обязательно указывать дату и номер его государственной регистрации. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Действующее законодательство не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от ГИА в форме внешнего независимого оценивания. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О среднем образовании", ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Как сообщала вчера "Страна", Департамент образования и науки КГГА решил, что выпусникам при окончании 11-го класса в этом году будет достаточно ВНО, а ГИА для получения полного общего среднего образования проходить не нужно.

Мы также публиковали график проведения основной сессии ВНО.