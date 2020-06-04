Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что внедрение платных камер повышенного комфорта в украинских СИЗО - дискриминационная практика, которая ущемляет арестованных по признаку имущественного благосостояния.

Об этом Денисова заявила 4 июня в ходе совещания в Офисе генпрокурора касаемо пыток в правоохранительных органах, пишет РБК-Украина.

Денисова сказала, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - заявила Денисова.

Отметим, что факт переполненности украинских следственных изоляторов признавал и министр юстиции Денис Малюська, поэтому, по его словам, сокращение тюрем в Украине СИЗО не коснется.

Что касается платных камер повышенного комфорта, то их внедрили уже в шести украинских СИЗО. Так, в конце мая люкс-камерах Лукьяновского изолятора в Киеве поселились первые клиенты.

Также мы писали о том, что ниже всего цены на люкс-камеры в СИЗО в Чернигове.