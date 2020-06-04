В Ивано-Франковской области полиция начала служебное расследование из-за неправомерного поведения правоохранителей, которые обругали двух несовершеннолетних подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции", - говорится в сообщении.

В полицию обратился отец парня, с которым грубо общались полицейские. Мужчина предоставил аудиозапись разговора полицейских с ребятами.

По словам и.о. заместителя начальника Нацполиции области Остапа Билейчука, данные работники работают в правоохранительной системе более 10 лет. Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру Ивано-Франковска.

По данным местного издания "Галка", инцидент произошел около 19 часов 30 мая. Полицейские задержали двух молодых людей (17-летнего Максима Сукенника и его товарища), так как ребята, находясь в компании, якобы дрались между собой.

Из действия были расценены как нарушение общественного порядка, поэтому подростков доставили в городской участок. Задержанным удалось осуществить 30-минутную запись в отделении полиции. Эту запись затем передал отец одного из молодых людей в прокуратуру.

В частности, Сукенник заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу.

Также они рассказали, что их заставили раздеться до белья, унижали из-за татуировок (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них "на зоне"). У юношей взяли отпечатки пальцев, тату сфотографировали.

В то же время, ребята отказались подписывать любые документы, которые подготовили в отделении полиции.

"Я тебя спущу на землю, ты сопля ты еб****, я таких, как ты, хаваю на завтрак, и сразу выс*** на***. Ты усек бл***? Щенок нах**. Ты подпишешь на**й бл**ь, ты это подпишешь, что о****ш на**й. Здесь еще не такие подписывали. Смотри, спортсмен нев***** я... Еще не такие подписывали бл * * ь, смотри на***, спортсмен нев * ** * * я на * * й, я тебя как пере**у, ты ох * * * ш, тут еще не такие рыгали", - сказал один из полицейских на записи.

Напомним, в конце мая под Киевом копы избили и изнасиловали задержанную девушку. Местное отделение полиции расформировано.

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