Ураган в Грозном. Скриншот
Ураган в Грозном. Скриншот

В России, на Северном Кавказе, прошел мощный ураган.

Предварительные последствия: в Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации, в Чечне по улицам летали крыши домов и деревья, затоплен медицинский центр города Беслана и улицы Нальчика, Ингушетия частично обесточена. Пострадавших минимум 11 человек, есть погибшие. 

Что именно происходит на юге РФ - в фото- и видео местных жителей. 

Нальчик, Кабардино-Балкария: 

потоп в Нальчике

Потоп в Нальчике. Фото: Вконтакте 

ураган в Нальчике

Последствия урагана в Нальчике. Фото: Вконтакте 

Владикавказ:

ураган во Владикавказе

Последствия урагана во Владикавказе. Фото: Вконтакте

Беслан:

В Беслане повреждены крыши трех школ, детского сада, РОВД и медцентра. Ураган поднял рельсы на высоковольтные провода и снес десятки заборов. Ливень сопровождался градом, он повредил машины, здания и деревья.

Беслан остается без воды и электричества. 

ураган в Беслане

Подтоплены жилые дома. Фото: МЧС РСО-Алания

ураган в беслане

Жилые дома частично разрушены в Беслане. Фото: Инстаграм

Потоп в больнице Беслана:

Чечня:

В Чечне от урагана пострадали минимум 11 человек. Из-за частичного обрушения стены в частном доме погибла 25-летняя девушка. 

Там сильный ветер массово сносил крыши, деревья вырывал с корнем. Чечня тоже частично обесточена. 

ураган в Грозном

ураган в Грозном

Последствия урагана в Грозном. Фото: groznytv / Telegram

 Кадры мощного урагана в Чечне попали на видео. 

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Сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером. Местами стихия сопровождается ливнем и градом. Ураган валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. Мольба при сильном ветре: اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما فيهـا، وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها، وَشَـرِّ ما فيهـا، وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه O Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе его, благе того, что он в себе несёт, и благе того, что с ним было послано, и прибегаю к Тебе от зла его, зла того, что он в себе несёт, и зла того, что с ним было послано. #чечня #грозный #урусмартан #шали #гудармес #хосиюрт #заканюрт #ветер #ураган

Публикация от أبو حفصة الشيشاني (@abuhafsahshishani)

В конце мая сильный ливень подтопил Киев. На левом берегу машины плылили по улицам, на правом - тонули в воде. Как это было - смотрите фото и видео.

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