В России, на Северном Кавказе, прошел мощный ураган.
Предварительные последствия: в Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации, в Чечне по улицам летали крыши домов и деревья, затоплен медицинский центр города Беслана и улицы Нальчика, Ингушетия частично обесточена. Пострадавших минимум 11 человек, есть погибшие.
Что именно происходит на юге РФ - в фото- и видео местных жителей.
Нальчик, Кабардино-Балкария:
Потоп в Нальчике. Фото: Вконтакте
Последствия урагана в Нальчике. Фото: Вконтакте
Владикавказ:
Последствия урагана во Владикавказе. Фото: Вконтакте
Беслан:
В Беслане повреждены крыши трех школ, детского сада, РОВД и медцентра. Ураган поднял рельсы на высоковольтные провода и снес десятки заборов. Ливень сопровождался градом, он повредил машины, здания и деревья.
Беслан остается без воды и электричества.
Подтоплены жилые дома. Фото: МЧС РСО-Алания
Жилые дома частично разрушены в Беслане. Фото: Инстаграм
Потоп в больнице Беслана:
Чечня:
В Чечне от урагана пострадали минимум 11 человек. Из-за частичного обрушения стены в частном доме погибла 25-летняя девушка.
Там сильный ветер массово сносил крыши, деревья вырывал с корнем. Чечня тоже частично обесточена.
Последствия урагана в Грозном. Фото: groznytv / Telegram
Кадры мощного урагана в Чечне попали на видео.
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Сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером. Местами стихия сопровождается ливнем и градом. Ураган валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. Мольба при сильном ветре: اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما فيهـا، وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها، وَشَـرِّ ما فيهـا، وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه O Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе его, благе того, что он в себе несёт, и благе того, что с ним было послано, и прибегаю к Тебе от зла его, зла того, что он в себе несёт, и зла того, что с ним было послано. #чечня #грозный #урусмартан #шали #гудармес #хосиюрт #заканюрт #ветер #ураган
В конце мая сильный ливень подтопил Киев. На левом берегу машины плылили по улицам, на правом - тонули в воде. Как это было - смотрите фото и видео.