В России, на Северном Кавказе, прошел мощный ураган.

Предварительные последствия: в Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации, в Чечне по улицам летали крыши домов и деревья, затоплен медицинский центр города Беслана и улицы Нальчика, Ингушетия частично обесточена. Пострадавших минимум 11 человек, есть погибшие.

Что именно происходит на юге РФ - в фото- и видео местных жителей.

Нальчик, Кабардино-Балкария:

Потоп в Нальчике. Фото: Вконтакте

Последствия урагана в Нальчике. Фото: Вконтакте

Владикавказ:

Последствия урагана во Владикавказе. Фото: Вконтакте

Беслан:

В Беслане повреждены крыши трех школ, детского сада, РОВД и медцентра. Ураган поднял рельсы на высоковольтные провода и снес десятки заборов. Ливень сопровождался градом, он повредил машины, здания и деревья.

Беслан остается без воды и электричества.

Подтоплены жилые дома. Фото: МЧС РСО-Алания

Жилые дома частично разрушены в Беслане. Фото: Инстаграм

Потоп в больнице Беслана:

Чечня:

В Чечне от урагана пострадали минимум 11 человек. Из-за частичного обрушения стены в частном доме погибла 25-летняя девушка.

Там сильный ветер массово сносил крыши, деревья вырывал с корнем. Чечня тоже частично обесточена.

Последствия урагана в Грозном. Фото: groznytv / Telegram

Кадры мощного урагана в Чечне попали на видео.

В конце мая сильный ливень подтопил Киев. На левом берегу машины плылили по улицам, на правом - тонули в воде. Как это было - смотрите фото и видео.