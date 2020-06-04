Компания Lego не будет рекламировать и продвигать в социальных сетях игрушечные наборы с полицейскими из-за массовых протестов в США, вспыхнувших после убийства 46-летнего Джорджа Флойда.

Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя игрушек пишет издание Toybook.

В электронном письме сказано, что компания Rakuten Linkshare выступает от имени Lego Group и просит прекратить продвижение в соцсетях более 30 игрушечных наборов. В них входят фигурки полицейских, пожарных, преступников, собак-ищеек, машины экстренных служб (в частности, полицейские машины), копии полицейских и пожарных участков и другие аналогичные игрушки.

Пресс-секретарь Lego Group подтвердил информацию о том, что компания попросила своих партнеров временно приостановить размещение рекламного контента Lego в соцсетях "в ответ на трагические события в США".

В то же время, отмечается, что игрушечные наборы подобного рода по-прежнему продаются на сайте Lego, в магазинах компании, и имеются в наличии на складах.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Также сегодня мы сообщали, что в США еще трем полицейским предъявили обвинение по делу об убийстве Джорджа Флойда.