Кабинет министров Украины планирует на заседании, которое состоится на следующей неделе, смягчить действующее карантинное ограничение. Речь идет о количестве людей в туристических группах.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", очередное ослабление ограничительных мер анонсировал главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время встречи президента с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском.

"Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп. Оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании оно будет снято", - пообещал Ляшко.

Как писала "Страна", недавно Ляшко заявлял прямо противоположное, заговорив о возможном ужесточении карантина в Киеве с 5 июня.

Об ужесточении сегодня сказал и глава МОЗ Максим Степанов. Он сказал, что ограничения опять введут, если число заразившихся коронавирусом будет быстро расти.