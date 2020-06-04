Президент Беларуси Александр Лукашенко, который будет уже шестой раз претендовать на пост главы государства, нелестно отозвался об одном из своих конкурентов по президентской гонке.

"Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот я попросил его сказать, почему его уволили такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время - скажем. Спрашиваю, на чьи деньги ты ведешь компанию - я дом продал и на эти деньги веду компанию. Но даже если бы и продал, то это денег хватит на одну неделю, чтобы 1000 человек штаб содержать и вести эту компанию. Но вы посмотрите, как продал. Он же живет в этом доме... Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. Что тут непонятного? И он, наглец, выходит такой чистый и пушистый", - возмущается Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, как его оппонент признался, почему нынешний президент понравился его бабушке.

"Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе я чем понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях и просился. Мы не забыли. И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята и то немного", - сообщил Лукашенко.

Скорее всего спич Александра Лукашенко был адресован его бывшему помощнику, а ныне кандидату в президенты, Валерию Цепкало, которого в Беларуси считают основателем Парка высоких технологий.

Также Лукашенко "прошелся" и по остальным своим конкурентам.

"У меня впечатление, что они пришли за чьи-то деньги, а вы видите, за чьи деньги, и хотят перевернуть и дестабилизировать страну. Так вот, запомните вы и все, кто меня услышит. Страну они не получат!" - эмоционально заявил Лукашенко.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку.

Также мы сообщали, что Лукашенко призвал не сравнивать президентские выборы в Беларуси и Украине.