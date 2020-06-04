Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины "диверсия".

Об этом написала в Facebook народная депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

По ее словам, упомянутая статья предусматривает ответственность за действия, направленные на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное

или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на распространение эпидемий.

Дело открыто в связи с непрозрачными закупками Минздравом защитных костюмов для медиков.

"Считаю, что количество медиков, погибших, пока МОЗ дерибанил средства на их защиту, - это диверсия против страны и медицинских работников в частности", - отметила Устинова.

Она добавила, что она не в первый раз обращается в СБУ с просьбой открыть уголовное производство против главы министерства. Однако раньше ведомство ей отказало, но зато открыло шесть дел против украинских производителей, "которые посмели продавать защитные костюмы для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МОЗ".

Депутат опубликовала решение Шевченковского райсуда, обязавшего СБУ заняться Степановым.

Ранее "Страна" писала, что закупку правительством костюмов начало расследовать НАБУ.

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