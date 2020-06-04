На сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова не готовит и не готовила проектов подозрений действующим народным депутатам, в том числе - экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом она сообщила после совещания о пытках в правоохранительных органах, передает корреспондент "Страны".

Так, по словам Венедиктовой, проекты подозрений нардепам может готовить только генпрокурор, она же этого не делала. Также она ответила на вопрос касательно подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Подозрения, которые направляются любому народному депутату, составляет исключительно генеральный прокурор. Потому мне, например, сейчас и.о. директора ГБР Соколов не может прислать ни одного проекта ни по одному народному депутату. Потому что законодательство четко предусматривает, что это должна делать я. Я никаких проектов не писала. И директор ГБР, и и.о. не является в соответствии со статьей №3 УПК руководителем органа досудебного расследования. Это политическое манипулирование", - сказала Венедиктова.

Также Венедиктова упомянула, что материалы на одного из депутатов, по которому она не объявляет подозрение (на что жаловалась САП), – очень слабые и списаны с какого-то сайта.

"Чтобы внесение было по народному депутату, проходит рапорт за подписью всех руководителей. Потом предложение генпрокурору внести, потому что есть справка, есть рапорт, проведена определенная работа. А когда приносится выжимка из СМИ. С какого-то так себе сайта. И без рапорта, без ничего - просто выжимка из СМИ. И тогда спрашивается: а на основе чего? Давайте, снова-таки, будем действовать на законных основаниях. Потому что народные избранники имеют определенный статус. Не просто так вносятся данные в ЕРДР. Генпрокурор должен убедиться, что есть основания. А выжимка из разных сайтов, где публикация стоит от 500 грн, - недостаточное основание", - заявила Венедиктова.

На вопрос, по скольким нардепам ведется досудебное расследование и ожидать ли в ближайшее время подозрений в отношении депутатов, Ирина Венедиктова не ответила. Она сказала, что и правоохранители, и она делают свою работу.

Напомним, ранее Венедиктова допускала принудительный привод на допрос в ГБР Петра Порошенко, который уже неоднократно игнорировал вызов туда в качестве свидетеля.

Также мы писали, что суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня в ГБР.