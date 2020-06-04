Президент Владимир Зеленский не нарушал карантинные ограничения 3 июня в Хмельницком, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений, которые с 5 июня уже смогут принимать посетителей. Такое объяснение действиям главы государства дал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Ляшко, владельцы кафе в Хмельницком в среду уже задекларировали готовность выполнять нормы для возобновления работы таких заведений, которые были опубликованы Минздравом и Кабмином, поэтому президент и сопровождавшие его зашли проверить, как это будет на практике.

"Мы просто зашли проверить, все там соблюдалось так, как записано в наших правилах. Я сидел поодаль, контролировал. Мы посмотрели, все ли будет работать. Потому что мы все переживаем, динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильная. Поэтому переживает президент, переживаю я, как главный санитарный врач. Мы делаем все для того, чтобы и бизнес начал свою работу, и эпидемическую ситуацию проконтролировать. Поэтому рассматривайте это не как нарушение карантина, а как инспекцию", - пояснил Ляшко.

Напомним, в среду, 3 июня, Зеленский с делегацией во время официального визита в Хмельницкий попробовал кофе в местном кафе, которое должно быть еще закрыто из-за карантина. За это в МВД президенту пригрозили штрафом в 17 тысяч гривен.