В Шевченковском районном суде Киева арестовали четырех участников бандитских разборок со стрельбой в Броварах на два месяца с возможностью продления срока содержания под страже и без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Одним из задержанных является организатор преступной группировки, криминальный авторитет по кличке Виха, также известный в криминальных кругах как Журавль.

Еще одного задержанного отправили под стражу с возможностью внесения залога в 840 тыс. грн.

Арестованные участники перестрелки. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка двух бандитских группировок, которые делили между собой пригородные маршруты. В конфликте приняли участие около 100 человек, трое были ранены.

В результате полиция открыла несколько производств по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.