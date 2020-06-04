Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Хмельницкой области, встретился с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольской крепости. Перед встречей глава государства выпустил одну стрелу из лука в местном тире.

Трансляция выстрела и последовавшей беседы с работниками сферы туризма размещена в Facebook Офиса президента.

Во время экскурсии по крепости Зеленскому показали тир и предложили сделать выстрел из лука. Президент довольно тщательно прицеливался и в итоге попал в ногу нарисованному на стенде кабану.

"Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя", - заметил Зеленский.

Выстрел президента смотрите, начиная со второй минуты. Видео: Facebook/ president.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский вышел на утреннюю пробежку и пробежал восемь с небольшим километров.

А накануне вечером там же он в нарушение карантина выпил кофе внутри ресторана.