На заседании в четверг, 4 июня, Рада назначила Ткаченко министром культуры, а Стефанишину - вице-премьером, однако не стала утверждать кандидатуру Романа Абрамовского на пост главы Минэкологии. Дело в том, что его поддерживают не все депутаты фракции "Слуги народа".

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Корреспондент".

"Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе", - сказал Корниенко.

Напомним, Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Абрамовского министром 3 июня.

"Страна" писала о том, чем известен будущий глава Минэкологии Абрамовский.