Лучшая баскетболистка Украины и капитан национальной сборной страны Алина Ягупова будет выступать в чемпионате России. Наша соотечественница подпишет контракт с "Динамо" из Новосибирска.

Об этом сообщает eurobasket.com.

Как отмечается, в составе новой команды Ягуповой уже выступает другая наша соотечественница Людмила Науменко. Девушки уже выступали вместе за французский "Лилль", с которым в 2017 году стали чемпионками Франции, а в прошлом сезоне защищали цвета турецкого клуба "Чукурова".

Сообщается, что Ягупова провела блестящий прошлый сезон за турецкий "Фенербахче", в 18 играх набирая в среднем 19,8 очка, делала 5,0 подбора, 4,2 передачи и 1,9 перехвата.

Также 28-летняя украинка сыграла 13 матчей в Евролиге, набирая 21,3 очка, делая 5,7 подбора, , передачи и 1,9 перехвата. Ягупова была признана MVP сезона в Евролиге. Последним клубом Науменко был турецкий "Чукурова."

Ранее мы писали, что украинская спортсменка Дарья Ткаченко взяла российское гражданство.

Также сообщали, что звезда украинского баскетбола получил российское гражданство.