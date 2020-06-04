В связи с пытками и изнасилованием в Кагарлыкском районном отделении полиции, о которых стало известно в конце мая, его штат полностью сократили.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление заместителя главы Национальной полиции Максима Цуцкиридзе. Об увольнении всех сотрудников он рассказал на совещании глав силовых ведомств, посвященном проблеме пыток в полиции.

По словам представителя Нацполиции, ведомство оперативно отреагировало на события в Кагарлыке.

"Четыре сотрудника были уволены, пятеро отстранены и десять привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отчитался Цуцкиридзе.

Также он добавил, что в целом в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем в дореформенной милиции.



Присутствовавший на совещании министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в каждой стране полиция прибегает к пыткам, но украинские правоохранители это не скрывают и пытаются пресекать издевательства.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!" - сказал глава МВД.



А генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала коллегам, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по десяти фактам пыток.

Как писала "Страна", на первом этапе служебного расследования в Кагарлыкском отделе полиции были уволены 10 человек, в отношении 10 начали проверку.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде обсуждали возвращение в Нацполицию инспекции по личному составу.