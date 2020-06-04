В четверг, 4 июня, на юридическом факультете Киевского нацонального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе, на улице Владимирской, 60, проходят обыски по делу о коррупции.

Об этом со ссылкой на информацию Нацполиции сообщает "Интерфакс-Украина".

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводят следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК", - сказано в сообщении.

Более подробную информацию правоохранители обещали сообщить по завершению следственных действий.

Напомним, ГБР провело более 20 обысков в налоговой по заявлению экс-министра Уманского.

Также мы писали, что в конце мая спецслужбы нагрянули с обысками в художественный Центр Довженко.