Государственное бюро расследований получило разрешения Печерского районного суда Киева на привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Суд удовлетворил ходатайство Бюро о принудительном приводе Петра Порошенко, которое было подано накануне, так как он неоднократно являлся на допрос. Допрос назначен на 11:00. Экс-президента вызывают в качестве свидетеля.

Напомним, ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР 26 и 29 мая. В связи с чем ГБР заявило, что может применить к бывшему президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

В свою очередь адвокаты Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Также вчера адвокат заявил, что Порошенко не придет на допрос в ГБР по делу о "пленках Байдена".