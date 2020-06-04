Синоптики предупредили, что в четверг, 4 июня, в ближайший час в Киеве ожидается гроза первого уровня опасности. Дождь в столице продержится сегодня весь день.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, в четверг, 4 июня.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна дома необходимо плотно закрыть, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или другом укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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