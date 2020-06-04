В Киеве могут пересмотреть решение о смягчении карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Также он поставил под сомнения, что показатель заболеваемости позволяет столице полноценно открыть рестораны. Об этом пишет LB.ua.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - объяснил Ляшко и добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об отмене смягчения карантина.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.

Напомним, что 3 июня Кабинет министров принял постановление об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, а и внутри помещений с 5 июня.

Напомним, по данным на 4 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек. За сутки выявили 588 новых случаев заболевания. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, рост заболеваемости может быть связан как с ослаблениями карантина и несоблюдением гражданами мер безопасности, так и с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19.

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