Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время заседании Верховной Рады призывал "слуг" поддержать законопроект об уголовной ответственности для воров в законе. Он слал коллегам сообщения в чате "Информационный канал СН" в мессенджере.

Соответствующий момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту "Страны".

На кадре видно, как нардеп-мажоритарщик Юрий Здебский читает чат "Информационный канал СН".

"Все в зал. Очень важно принять закон. Голосуем ЗА, иначе будут все считать, что мы продались", - написал Давид Арахамия в начале второго.

До этого Арахамия в чате призывал "слуг" поддержать кандидатуры министров, а также вернуть на доработку программу правительства.

Отметим, что законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" был принят в Верховной Раде в начале второго, за него проголосовали 236 нардепов.

В соответствии с документом уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

Законопроект подготовили в Офисе президента, а сам Зеленский в феврале внес его как безотлагательный. Однако документ отправили на доработку.

Подробнее о законе можно прочитать здесь.