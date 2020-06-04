Сегодня, 4 июня, Верховная Рада вернула на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля и отправила в отставку вице-премьера Вадима Пристайко.

Затем нардепы приняли в первом чтении законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

"За" были поданы голоса 292 народных избранников. Кроме рассмотрения в первом чтении законопроекта №3485 нардепы оценили и альтернативный к нему - №3485-1.

Напомним, что законопроектом предусмотрено, что один и тот же человек может одновременно выдвигаться и в областной совет, и в Окружную территориальную громаду (ОТГ). Предусмотрено так же уменьшение залога. Также в документе прописано, что продуктовые наборы и алкоголь считаются подкупом избирателей.

Ранее "Страна" в материале "Для своих. Как "Слуга народа" хочет переписать Избирательный кодекс под местные выборы" рассказала о подоплеке принятия нового закона.

Напомним основные нововведения нового закона, касающиеся избирательного процесса.

Самое важное с политической точки зрения изменение - депутатские группы Верховной Рады получают такие же полномочия как и фракции.

В нынешнем парламенте это - “За будущее”(ЗБ) и “Доверие”, которые состоят полностью из победителей в мажоритарных округах. При формировании избиркомов право на подачу кандидатур в их состав одновременно с партиями Рады получают депгруппы, с которыми могут заключать договора о политическом сотрудничестве местные организации внепарламентских политсил.

Кроме того, снижается порог по применению пропорциональной системы выборов.

В нынешней редакции Кодекса "пропорционалка" отводилась для выборов в представительные органы власти в городах с количеством избирателей более 90 тысяч. По той же системе теперь выбирают и депутатов парламента. В более маленьких городах прописана многомандатная мажоритарная система с допуском самовыдвиженцев.

Однако законопроект №3485 снижает партийный порог до населенных пунктов с 15 тысячами избирателей. Это в принципе соответствует курсу власти на “партизацию” страны, о котором заявлял председатель СН и первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Так же много копий было сломано и по размеру залога на местных выборах.

Новый законопроект предлагает во-первых, ввести залог для участников выборов по мажоритарной системе, чего раньше не было.

А во-вторых, уменьшить залог для партийных списков и кандидатов в городские председатели в четыре раза, то есть в формуле будет фигурировать одна минимальная зарплата на каждые 10 тысяч избирателей.

Влияние ЦИК новый закон способен увеличить еще сильнее. Стоит обратить внимание, прежде всего, на то, что в нем детально прописаны полномочия региональных и территоритальных представительств комиссии.

На них возлагаются обязанности заниматься обучением членов избиркомов, вести Госреестр избирателей на вверенной территории и самое главное - контролировать процесс выборов и референдумов и исполнение избирательного законодательства избиркомами и остальными субъектами процесса волеизъявления.

Законопроект так же отменяет норму, по которой, в случае, если из избиркома выбывает ее председатель или секретарь, то лицо, делегировавшее его туда, имеет право направить на место выбывшего другого кандидата.

"Таким образом создаются возможности для ручной перетасовки избиркомов в ночь перед выборами и замены руководителей комиссий лояльными к власти членами избиркомов", - прокомментировали эти изменения в "Оппоплатформе".