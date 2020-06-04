Парламентская группа "Доверие" не распадется после смерти нардепа Валерия Давиденко из-за недостатка в депутатах. Сегодня в нее вошел внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк.

Напомним, нардеп Валерий Давиденко был найден застреленным 23 мая. После его смерти в депутатской группе "Доверие", состоящей из победителей в мажоритарных округах, оставалось только 16 членов. А численность фракции или депгруппы в парламенте этого созыва не может быть меньше 17 человек - как в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии (таковой была "Голос" - Ред.). Парламентскому объединению с недостаточным количеством депутатов дается 15 дней на поиск пополнения или спикер объявит о его роспуске.

Также мы разбирались, как поменяет расклады в Раде и в Чернигове гибель нардепа Давиденко.